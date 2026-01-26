Хакан Фидан обсудил ситуацию в Газе с членом Политического бюро ХАМАС

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с делегацией движения ХАМАС во главе с членом Политбюро движения Халилом Хайе.

Как передает Trend, об этом сообщили источники в министерстве иностранных дел Турции.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы, связанные со вторым этапом мирного плана в Газе, гуманитарная ситуация в Газе и другие региональные вопросы.

Хакан Фидан предоставил информацию о дипломатической деятельности Турции, направленной на защиту прав жителей Газы, посредством других платформ, включая Совет мира.

Министр заявил, что Турция решительно продолжит прилагать все усилия для доставки необходимой гуманитарной помощи в Газу.