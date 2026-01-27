Обнародован объем стратегических валютных резервов Азербайджана на 1 января

БАКУ /Trend/ - На 1 января текущего года стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 85,56 милиларда долларов США.

Как сообщает Trend, на конец прошлого года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) достигли 73,541 миллиарда долларов США.

Из них 11,515 млрд долларов приходятся на резервы Центрального банка.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 14,165 млрд долларов США, или на 19,8%.

Таким образом, на 1 января 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 85 миллиардов долларов США.