В село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 27 января 2026 06:59 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Мамедбейли, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются 20 семей (103 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

