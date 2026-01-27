Обнародованы данные по импорту товаров в Иран из Узбекистана за 9 месяцев

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 г.) импорт продукции из Узбекистана в Иран составил 55,2 тысячи тонн на сумму 65,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистическим данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 г.) стоимость импорта из Узбекистана практически не изменилась (снижение на 0,27%), однако физический объем ввезенных товаров вырос на 86,3%. Для сравнения: за 9 месяцев прошлого иранского года Иран импортировал из Узбекистана 29,6 тысячи тонн продукции на сумму около 65,9 миллиона долларов.

В отчете отмечается, что за отчетный период Иран закупал в Узбекистане в основном хлопок, фасоль, шелк, аммиачную селитру и другие товары.

Общий товарооборот между Ираном и Узбекистаном за эти 9 месяцев составил около 784 тысяч тонн на сумму примерно 525 миллионов долларов. В стоимостном выражении товарооборот вырос на 46,5%, а по весу — на 76,5% по сравнению с прошлым годом.

По данным Таможенной администрации Ирана, за три квартала общий объем импорта страны составил 29,3 миллиона тонн на сумму около 44,2 миллиарда долларов. В целом импорт сократился на 15,2% в стоимостном выражении, но вырос на 2,75% по весу.

Отметим, что при импорте товаров Иран отдает приоритет продукции первой необходимости, в которой нуждается страна, и применяет определенные ограничения на ввоз товаров, аналоги которых производятся внутри самого Ирана.