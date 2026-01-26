Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Рассмотрены перспективы сотрудничества между SOCAR и ВБ (ФОТО)

Экономика Материалы 26 января 2026 22:03 (UTC +04:00)
Фото: SOCAR

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с директором Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным сотрудничеством, сформировавшимся между SOCAR и Всемирным банком, отмечена стратегическая значимость совместно реализуемых проектов, в том числе Южного газового коридора, с точки зрения энергетической безопасности Европы. Также подчеркивалось, что SOCAR является одним из активных участников инициативы Всемирного банка «Сведение рутинного сжигания попутного газа к нулю к 2030 году».

В ходе беседы была представлена информация о проектах, реализуемых SOCAR в соответствии с глобальной стратегией расширения компании, целях декарбонизации, а также проводимой работе по цифровизации предприятий. В этом контексте было отмечено, что завод SOCAR Carbamide принят в члены Сети «Глобальный маяк» Всемирного экономического форума.

На встрече стороны рассмотрели перспективы сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам справедливого энергетического перехода, экономически эффективных энергоресурсов, "зеленых" энергокоридоров и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

