Состоялся очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Марокко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 января в Баку состоялся четвертый раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев за рубежом Королевства Марокко.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, со стороны Королевства Марокко - генеральный директор по вопросам Азии и Океании министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев за рубежом Омар Кадири.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, туристической, образовательной, спортивной и других сферах. Было выражено удовлетворение состоянием сотрудничества между двумя странами на многосторонних платформах и отмечена необходимость продолжения этой практики. Противоположной стороне была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе, мирной повестке, а также проводимых восстановительно-созидательных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.