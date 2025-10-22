Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей по своей территории из Турции в Азербайджан и в обратном направлении – Пашинян

БАКУ/Trend/ - Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей по своей территории из Турции в Азербайджан и в обратном направлении.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути.

«Мы готовы не только политически, но и технически — начиная буквально с сегодняшнего дня, без преувеличения — обеспечить транзит грузовых автомобилей по территории Республики Армения из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию. И дороги, и пограничная инфраструктура на территории Армении готовы для этого», - сказал он.

Пашинян отметил, что с политической точки зрения Армения также готова обеспечить транзит между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана через территорию Армении.

«Однако с технической стороны данный участок всё ещё требует ремонта или реконструкции железнодорожного сообщения между Нахчываном и основной частью Азербайджана. Я уверен — и вы можете быть в этом уверены, — что эти технические вопросы также будут решены в течение ближайших двух-трёх лет. В ближайшей перспективе будут построены также трубопроводы и линии электропередачи, соединяющие основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, а также связи по линии Азербайджан–Армения–Турция», - сказал премьер-министр Армении.