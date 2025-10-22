Пропускная способность Бакинского морского порта увеличится до 25 млн тонн - Премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Транспортно-транзитный сектор традиционно занимает особое место в повестке дня Азербайджана. Это направление обладает значительным потенциалом с точки зрения расширения взаимной торговли, привлечения инвестиций и создания новых экономических возможностей.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на V Тбилисском форуме «Шелковый путь».

Премьер-министр отметил, что стратегическое географическое положение и крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру укрепили позиции Азербайджана как важного транспортно-логистического центра Евразии.

«Азербайджан последовательно работает над улучшением своей транспортной инфраструктуры.

В прошлом году благодаря азербайджанским инвестициям пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс была увеличена с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн.

В то же время стартовал второй этап расширения, который позволит увеличить годовую пропускную способность Бакинского международного морского торгового порта, расположенного на пересечении основных железнодорожных и автомобильных сетей страны, с 15 миллионов до 25 миллионов тонн.

Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, а также крупнейшей грузовой авиакомпанией в регионе.

В мае этого года в Лачине открылся 9-й международный аэропорт нашей страны. В настоящее время в Алятской свободной экономической зоне ведётся строительство нового международного грузового аэропорта.

Эти и ряд других факторов превратили Азербайджан в один из международных транспортных узлов», — подчеркнул Али Асадов.

