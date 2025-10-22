Начинается очередная поездка международных путешественников в Карабах

БАКУ/Trend/ - Сегодня начинается очередная поездка всемирно известных международных путешественников в Карабах под руководством главы клуба Extreme Traveler International Congress (ETIC - Международный конгресс экстремальных путешественников) Кольи Спорина.

Как сообщает Trend, в состав делегации входят представители 8 стран – США, Великобритании, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Ирландии и Португалии , в частности Чарльз Вейли из США, основатель международной сети путешественников Most Traveled People (MTP - «Самые путешествующие люди»).

Делегация планирует двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачин-Шуша-Физули.

Для популяризации освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм") и демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ, ведущие мировые международные клубы путешественников в 2021–2025 годах организовали 14 международных поездок в Карабах и Восточный Зангезур. Это уже 15-я поездка такого рода.

За короткий период на разрушенных территориях Карабаха и Восточного Зангезура было построено 6 городов, 2 посёлка, 20 сёл и около 60 000 человек уже обосновались в этих местах. Уникальный и беспрецедентный опыт городского развития в постконфликтном регионе Азербайджана способствует постоянному притоку иностранных туристов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!