В Ашхабаде начала работу конференция Нефть и газ Туркменистана – 2025 (ФОТО)

АШХАБАД /Trend/ - В столице Туркменистана, Ашхабаде, начала работу XXX Юбилейная Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана – 2025" (OGT 2025), проходящая под девизом "Энергия. Инновации. Развитие".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, форум, организованный при поддержке профильных министерств Туркменистана, объединил представителей государственных структур, международных организаций, финансовых институтов и ведущих энергетических компаний более чем из 60 стран.

Программа конференции включает пленарные заседания, тематические сессии и выставку, где представлены новейшие технологии и решения для нефтегазового сектора. Основное внимание уделено реализации транснационального проекта TAПИ, развитию туркменского сектора Каспийского моря, а также применению инноваций и "зеленых" технологий в энергетике.

Традиционный форум OGT является важной площадкой для обсуждения глобальных и региональных тенденций энергетического развития, укрепления стратегического партнерства и продвижения устойчивых решений в нефтегазовой отрасли.

