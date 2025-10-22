Азербайджан и Армения работают над тем, чтобы придать мирному процессу более институциональный характер – Пашинян

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения работают над тем, чтобы придать мирному процессу более институциональный характер.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути.

«В настоящее время мы работаем с Азербайджаном над тем, чтобы придать мирному процессу более институциональный характер — посредством подписания и ратификации Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, который был парафирован в Вашингтоне. У нас есть историческая возможность обеспечить не только мир, но и процветающий, развивающийся Южный Кавказ», - сказал он.

Пашинян отметил, что в конечном итоге мир, процветание и развитие являются постоянными спутниками торговых потоков, трубопроводов и линий электропередачи.

«Движение товаров, трубопроводов и электроэнергии приносит ещё большее процветание и развитие Южному Кавказу. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению мира, что увеличит масштабы и темпы торговли, благосостояния и развития для всех нас — для Армении, Грузии и Азербайджана», - добавил премьер-министр Армении.