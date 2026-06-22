В Милли Меджлисе состоялась встреча с первым заместителем председателя Федерального национального совета ОАЭ (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем спикера Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Тариком Альтайером, прибывшим в нашу страну для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было выражено удовлетворение текущим высоким уровнем отношений между нашими дружественными и братскими странами. С удовлетворением подчеркивалась важная роль отношений лидеров двух стран в расширении наших связей, а также взаимные визиты, включая визит Президента Ильхама Алиева в феврале этого года и присуждение ему «Премии Заида за человеческое братство». Отмечалось, что сегодня наши страны достигают больших успехов благодаря мудрости и дальновидности своих лидеров, а также их безграничной поддержке нашими народами.

Подчеркивалось тесное сотрудничество наших стран в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты также тесно сотрудничают в рамках международных организаций и оказывают друг другу взаимоподдержку в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

В ходе беседе отмечалось, что парламенты тоже играют свою особую роль в развитии двусторонних отношений, а тесные контакты и регулярные встречи председателей парламентов и депутатов способствуют дальнейшему развитию этих связей. Обращалось внимание на сотрудничество законодательных органов как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Подчеркивалось, что наши парламенты активно сотрудничают в таких организациях, как Парламентская сеть Движения неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, АПА и ПС ОИС.

В ходе обмена мнениями о 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества была выражена уверенность в проведении мероприятия на высоком уровне.