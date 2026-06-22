Сахиба Гафарова провела обсуждения с председателем Глобального совета толерантности и мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 22 июня встретилась с председателем Глобального совета толерантности и мира Ахмедом Мохаммедом Аль-Джарваном, находящимся с визитом в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В сообщении отмечается, что на встрече отмечалась важная роль Парламентского союза в дальнейшем углублении отношений между мусульманскими странами и их законодательными органами. Была выражена уверенность в успешном проведении 20-й сессии организации, которая пройдет в Баку. В то же время отмечалось, что это мероприятие внесет успешный вклад в будущую деятельность Парламентского союза ОИС.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между парламентом Азербайджана и Международным парламентом за толерантность и мир, являющимся парламентским измерением Глобального совета толерантности и мира. Отмечалось, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Милли Меджлисом и Международным парламентом за толерантность и мир, создает благоприятные возможности для дальнейшего расширения связей между сторонами.