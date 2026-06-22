Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, основанных на дружбе, братстве и взаимном уважении. Было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне и политический диалог вносят важный вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Министры обменялись мнениями о возможностях развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, логистической, судоходной, гуманитарной и культурной сферах. В этом контексте была отмечена важность укрепления региональной взаимосвязанности и более эффективного использования потенциала Среднего коридора.

На встрече также были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки и взаимодействия на площадках ООН и других многосторонних платформ.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны выразили намерение продолжать совместные усилия по дальнейшему развитию азербайджано-туркменских отношений в духе взаимной выгоды и стратегического партнерства.