В Баку в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников стартовали соревнования по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовали соревнования по художественной гимнастике в рамках впервые проводимой Республиканской спортивной олимпиады школьников. Турнир организован министерством науки и образования и министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и соответствующих спортивных федераций.

В соревнованиях принимают участие 60 гимнасток, представляющих различные спортивные школы страны. В турнире демонстрируют свое мастерство воспитанницы Сумгайытской специализированной детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) олимпийского резерва по гимнастике, Гянджинской ДЮСШ по гимнастике, Шушинской ДЮСШ по гимнастике, Загатальской ДЮСШ по гимнастике, а также Бакинской школы гимнастики и Республиканской комплексной спортивной школы.

В рамках соревновательной программы гимнастки выступают без предмета, а также с лентой, обручем, мячом и булавами, демонстрируя техническую подготовку, гибкость и спортивное мастерство. В первый день соревнований за награды боролись гимнастки 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов рождения в различных дисциплинах.

По итогам дня были определены победители.

Награждение в упражнении с мячом среди гимнасток 2014 года рождения (группа C):

1-е место — Аян Алиева (БШГ)

2-е место — Бану Ахундова (РКСШ)

3-е место — Нармин Бабаева (БШГ)

Награждение в упражнении с мячом среди гимнасток 2015 года рождения (группа C):

1-е место — Хаджар Габиббейли (РКСШ)

2-е место — Зюмруд Мамедова (БШГ)

3-е место — Ханым Рызалы (БШГ)

Награждение в многоборье среди гимнасток 2014 года рождения (группа A):

1-е место — Айлин Новрузова (Гянджинская ДЮСШ по гимнастике)

2-е место — Медина Гусейнова (БШГ)

3-е место — Лала Новрузова (БШГ)

Награждение в многоборье среди гимнасток 2015 года рождения (группа A):

1-е место — Фидан Гусейнли (РКСШ)

2-е место — Аделина Шичитикова (БШГ)

3-е место — Камилла Багирова (Шушинская ДЮСШ по гимнастике)

Отметим, что соревнования по художественной гимнастике продолжатся 23 июня и завершатся финальным этапом.