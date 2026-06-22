Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции

БАКУ /Trend/ - В январе–мае текущего года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 5 миллиардов 132 миллиона долларов США.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, это на 3 миллиарда 724 миллиона долларов США, или в 3,6 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

В отчетный период в первую пятерку стран — покупателей ненефтяной продукции Азербайджана вошли Великобритания (3 миллиарда 471 миллион долларов США), Россия (433,7 миллиона долларов США), Турция (306,2 миллиона долларов США), Грузия (229,7 миллиона долларов США) и Швейцария (178,7 миллиона долларов США).

В целом в январе–мае текущего года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 20 миллиардов 788 миллионов долларов США. Это на 178 миллионов долларов, или 0,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период на долю экспорта во внешнеторговом обороте страны пришлось 13 миллиардов 970 миллионов долларов США, а на долю импорта — 6 миллиардов 818 миллионов долларов США. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 2 миллиарда 969 миллионов долларов, или на 27 процентов, а импорт сократился на 3 миллиарда 147 миллионов долларов, или на 31,6 процента.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 7 миллиардов 152 миллионов долларов, что на 6 миллиардов 116 миллионов долларов, или в 6,9 раза больше в годовом выражении.

Отметим, что в последние годы развитие ненефтяного сектора в Азербайджане выдвигается на первый план как одно из ключевых направлений государственной экономической политики, а сама отрасль уже стала основной движущей силой экономического роста.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года в Баку, сообщал корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, в рамках сессии «Azerbaijan Investment Outlook» международным инвесторам были представлены экономические и инвестиционные возможности Азербайджана, основанные на национальных приоритетах развития.

«Основное внимание Азербайджана сосредоточено на развитии ненефтяной и негазовой экономики, и именно этот сектор за последние пять–шесть лет стал главным драйвером экономического роста страны», — сказал Микаил Джаббаров.

Он отметил, что наиболее перспективными направлениями для инвестиций являются ненефтяная промышленность, горнодобывающая отрасль и критически важные минералы, сельское хозяйство и агропереработка, транспорт и логистика, туризм, возобновляемая энергетика, финансовые услуги и цифровизация.

По словам министра, политическая и макроэкономическая стабильность Азербайджана, низкий уровень государственного долга, значительные валютные резервы, выгодное географическое положение и положительные оценки международных рейтинговых агентств существенно повышают инвестиционную привлекательность страны.

Микаил Джаббаров сообщил, что правительство оказывает поддержку логистическим и транспортным расходам в целях расширения ненефтяного экспорта, применяет механизмы кредитных гарантий и субсидирования процентных ставок, а также формирует более благоприятную деловую среду для инвесторов посредством промышленных парков и свободных экономических зон.

«Используя свои географические преимущества и развитую транспортно-коммуникационную инфраструктуру, Азербайджан превратился в важный транзитно-логистический центр на Среднем коридоре», — подчеркнул министр.

Он добавил, что одним из проектов, представляющих особый интерес для инвесторов, является Свободная экономическая зона "Алят". Здесь созданы современная инфраструктура, конкурентоспособные льготы и стабильная правовая среда, что укрепляет позиции Азербайджана как регионального инвестиционного центра.

Министр также заявил в интервью АЗЕРТАДЖ и İTV, что политика диверсификации экономики уже приносит реальные результаты.

«Доля ненефтяного сектора в структуре валового внутреннего продукта уже достигла 71,5 процента. Около двадцати лет назад этот показатель был ниже 44 процентов. Это наглядный результат успешно реализуемой экономической политики», — отметил Микаил Джаббаров.

Оценивая перспективы развития ненефтяной экономики в эксклюзивном интервью Trend, руководитель международной консалтинговой компании "Oliver Wyman" по Азербайджану и Центральной Евразии Джамал Исмаилов заявил, что страна переходит от этапа диверсификации экономики к новой модели развития.

«Уже в 2025 году рост ненефтегазового сектора превысил темпы общего экономического роста. Ожидается, что в 2026 году ненефтяной сектор вырастет более чем на 4 процента. Азербайджан располагает достаточными ресурсами, выгодным географическим положением и институциональным потенциалом для удвоения ВВП в течение следующего десятилетия», — сказал он.

По его словам, ключевыми направлениями дальнейшего развития должны стать нефтехимическая промышленность с высокой добавленной стоимостью, энергетические и логистические услуги, управление логистическими и торговыми операциями на Среднем коридоре, туризм и индустрия развлечений.

Джамал Исмаилов считает, что Азербайджан должен превратиться не просто в транзитную страну, а в центр управления региональными логистическими и торговыми потоками.

«Сегодня Азербайджан в основном получает доходы от транзита. Следующим этапом должно стать развитие деятельности с более высокой добавленной стоимостью — координации логистики, торговой аналитики, финансирования и управления рисками. Такие глобальные логистические центры, как Сингапур и Роттердам, развивались именно по этой модели», — подчеркнул он.

Он также назвал развитие финансового сектора одним из ключевых условий экономической трансформации.

«Развитие финансирования энергетических и логистических проектов, торгового финансирования, управления региональными рисками и устойчивого финансирования способно обеспечить следующий экономический рывок Азербайджана», — заявил Джамал Исмаилов.

По мнению эксперта, цифровизация, логистические решения на базе искусственного интеллекта, электронные торговые документы и цифровые платформы станут важнейшими элементами будущего экономического роста.

Он также отметил, что перестройка глобальных цепочек поставок, повышение значения Среднего коридора и расширение экспорта услуг создают для Азербайджана новые возможности.

«Модель „Азербайджан 3.0“ предполагает переход от экспорта сырья к услугам, логистике, координации торговли и другим видам деятельности с высокой добавленной стоимостью. Именно эта модель способна обеспечить долгосрочный экономический рост страны», — добавил Джамал Исмаилов.