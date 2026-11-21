БАКУ /Trend Life/ – В Париже состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна. Мероприятие прошло по совместной инициативе Азербайджанского культурного центра и Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

В вечере, организованном в Азербайджанском культурном центре, приняли участие представители литературных и культурных кругов Франции, поэты, деятели искусства и интеллигенция, говорится в сообщении пресс-службы ADFA

На открытии руководитель Азербайджанского культурного центра Иса Мамедов рассказал о богатом творческом наследии Самеда Вургуна, его особом месте в истории азербайджанской литературы и значении его поэзии в сохранении национальных и духовных ценностей. Он подчеркнул, что произведения поэта, воспевающие любовь к Родине, красоту родной природы и общечеловеческие идеалы, остаются важной частью культурной памяти азербайджанского народа.

Музыкальную программу представили азербайджанские исполнители, лауреаты международных конкурсов – флейтист-виртуоз Агарагим Гулиев и пианист Эльданиз Алекберзаде, обучающиеся и проживающие в Париже.

В 2024 году музыканты создали камерный ансамбль Duo Avey, в рамках которого развивают совместную концертную деятельность и представляют азербайджанское исполнительское искусство на международной сцене.

В программе прозвучали произведения азербайджанского композитора Фикрета Амирова, французского композитора Габриэля Форе, венгерского композитора Ференца Листа и немецкого композитора Карла Райнеке. Сложный репертуар позволил исполнителям продемонстрировать виртуозную технику, художественную выразительность и тонкое ансамблевое взаимодействие. Особое место в программе заняла музыка Фикрета Амирова, объединившая национальное музыкальное наследие с европейской классической традицией.

Литературную часть вечера представил Ален Тремольер, который рассказал о творчестве Самеда Вургуна и прочитал избранные произведения поэта. Сочетание художественного слова и академической музыки создало особую атмосферу, подчеркнув взаимосвязь литературы и музыкального искусства.

Вечер стал значимым событием в культурной жизни азербайджанской общины Франции, способствовал популяризации литературного и музыкального наследия Азербайджана, а также укреплению культурного диалога между странами.

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