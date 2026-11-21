БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев стал бронзовым призером соревнований Гран-при, проходивших в Александрии (Египет).

Об этом сообщила Национальная паралимпийская комиссия Азербайджана.

Cпортсмен выступал в категории J1 в весовой категории свыше 95 кг.

В 1/8 финала Закиев одержал победу над британцем Дэном Инглишем, однако в четвертьфинале уступил представителю Молдовы Яну Басоке.

В утешительном поединке азербайджанский спортсмен оказался сильнее узбекистанца Улмаса Раимова, а в схватке за бронзовую медаль одолел казахстанца Багланбека Оналбека, поднявшись на третью ступень пьедестала почета.