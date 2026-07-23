Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы, касающиеся вынужденных переселенцев

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

В результате изменений, внесенных в Жилищный кодекс, создается новый «Фонд постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях». Жилые площади, включенные в этот фонд, будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев в родные края и передачи этих квартир в их собственность.

Согласно изменению в законе «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», конкретизированы случаи утраты статуса вынужденного переселенца. Так, после того как лицо взамен прежнего места жительства будет обеспечено другим жилым помещением в соответствии с размерами, установленными по региону проживания, его право собственности будет считаться полностью восстановленным.

Лица, не принявшие жилую площадь, предложенную государством, также утрачивают статус вынужденного переселенца.

Предусмотренный в действующем законодательстве 3-летний льготный период будет исчисляться со дня утраты лицом статуса вынужденного переселенца или с даты отказа от предложенной жилой площади.

Кроме того, изменением, внесенным в закон «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», обновляется механизм переселения вынужденных переселенцев. Согласно новому подходу, обязательство государства будет считаться выполненным с момента предложения гражданину жилой площади.