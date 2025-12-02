Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül

Всемирный банк выделяет средства на "зеленые" реформы в Узбекистане

Узбекистан Материалы 2 декабря 2025 02:33 (UTC +04:00)
Фото: АБИИ

ТАШКЕНТ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительство Узбекистана заключили соглашение о выделении 500 млн долларов на реализацию Программы по переходу к экологичной и устойчивой рыночной экономике, сообщает пресс-служба финансовой организации, передает Trend.

Согласно информации, инициатива направлена на ускорение преобразований, которые позволят стране перейти к более экологичной, устойчивой и ориентированной на рынок модели развития. Программа предусматривает поддержку низкоуглеродного роста, повышение эффективности работы государственных структур и укрепление способности Узбекистана противостоять климатическим угрозам.

Сообщается, что среди основных действий – повышение прозрачности управления в энергетическом секторе и государственных компаниях, внедрение климатически ориентированных стандартов госзакупок, а также создание нормативной базы для выпуска и обращения углеродных кредитов. Реализация всех мер будет контролироваться через систему мониторинга и отчётности, что должно способствовать привлечению частных инвестиций.

Отмечается, что программа осуществляется в партнёрстве с Всемирным банком и полностью соответствует Стратегии перехода к зелёной экономике на 2019–2030 годы, а также международным обязательствам Узбекистана по снижению выбросов.

