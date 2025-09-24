Узбекистан и Южная Корея обсудили вопросы стратегического партнерства

БАКУ/ Trend/ - 23 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, передает Trend.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-корейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

С удовлетворением отмечены достигнутый в последние годы высокий уровень взаимодействия, динамичные обмены и контакты на всех уровнях.

Устойчиво растут показатели взаимной торговли. Объемы прямых инвестиций корейских компаний в экономику Узбекистана превысили 8 миллиардов долларов.

Дана высокая оценка многолетнему плодотворному партнерству с Корейским агентством по международному сотрудничеству, Эксимбанком Кореи и его фондами, общий портфель проектов с которыми составляет 3,5 миллиарда долларов США.

Достигнута договоренность о подготовке новой долгосрочной Программы технологического и промышленного партнёрства, предусматривающей продвижение проектов в области глубокой переработки критического сырья, химии, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, авиации, биотехнологий и других приоритетных направлениях.

В данном контексте отмечена важность результативного проведения предстоящего заседания Межправительственной комиссии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в формате «Центральная Азия – Республика Корея».

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Кореи посетить Узбекистан с государственным визитом.