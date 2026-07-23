Для детей шехидов в Вашингтоне организован летний лагерь «Зафар» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В столице Соединенных Штатов Америки городе Вашингтон организован летний лагерь «Зафар» для детей шехидов Отечественной войны.

Лагерь проводится при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Министерства молодежи и спорта, при организации Общественного объединения поддержки семей шахидов «Зафар» и партнерстве Университета ADA, говорится в информации Госкомитета.

Активное участие в организации лагеря и реализации программы принял Дом Азербайджана в штате Вирджиния. Также на пятый день лагеря при организации Дома Азербайджана для участников был организован прием.

В лагере принимают участие 10 детей шехидов, обучающихся в Университете ADA, Университете Хазар и Азербайджанском медицинском университете. Все они отличаются высокими академическими показателями. Цель проекта - познакомить участников с системой государственного управления США, системой высшего образования, сферами STEM, инноваций, права, истории и культуры, а также расширить их международные знания и опыт.

В рамках лагеря были организованы визиты в Конгресс США, Библиотеку Конгресса, Верховный суд США, Университет Джорджа Вашингтона, Американский университет и Джорджтаунский университет, а также в различные музеи и учреждения культуры, проведены экспертные презентации, просветительские встречи, культурные программы, экскурсии к историко-культурным памятникам.

В первый день программы докторант Индианского университета Хатаи Алыева провела тренинг на тему «Возможности образования в Америке». На тренинге была предоставлена подробная информация о системе высшего образования в США, процессе приема, стипендиальных программах и имеющихся возможностях для международных студентов, получены ответы на вопросы участников.

Участники также посетили музей The People’s House: A White House Experience, где представлены интерактивные экспозиции об истории Белого дома и институте президентства США. Затем в Галерее Ренвик они посетили выставку State Fairs Tour: Growing American Craft, посвященную 250-летию США, и ознакомились с экспонатами, отражающими историю развития американского ремесла. Они также прогулялись по Лафайет-сквер и вокруг Белого дома, наблюдая за историко-культурной средой Вашингтона.

Во время визита в Национальный музей американской истории интерес участников вызвали павильон «Президенты», павильон «Первые леди», статуя Джорджа Вашингтона, исторический флаг, вдохновивший Государственный гимн США, и выставка «В поисках жизни, свободы и счастья», посвященная 250-летию страны.

В рамках программы в Национальной галерее искусства были также посещены выставки «Гимн американскому искусству», «Дорогая Америка» и «Американский символ: Флаг США в искусстве». Здесь участники ознакомились с образцами искусства, отражающими различные периоды американского изобразительного искусства.

Дети шехидов посетили мастерские художников, действующие в Torpedo Factory Art Center в городе Александрия штата Вирджиния. Они понаблюдали за творческим процессом в мастерской азербайджанского художника родом из Тебриза Абульфаза Бахадури и обменялись мнениями с мастером. Затем они получили возможность познакомиться с историческими улицами и архитектурным наследием города Александрия.

Отметим, что летний лагерь «Зафар» начался 16 июля текущего года и продолжится до 26 июля.