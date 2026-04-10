Кыргызстан и Узбекистан обсудили сохранение горных экосистем и климатическую повестку

10 апреля 2026 07:41 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Узбекистан обсудили сохранение горных экосистем и климатическую повестку
Фото: Министерство иностранных дел Узбекистана

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
ТАШКЕНТ /Trend/ - Спецпредставитель президента Кыргызстана по горной повестке Динара Кемелова и посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев обсудили сохранение горных экосистем, ледников и биоразнообразия, а также влияние изменения климата на Центральную Азию, сообщили в администрации президента Кыргызстана, передает Trend.

Кыргызская сторона представила планы проведения саммита «Бишкек+25», инициативу создания центра устойчивости горных регионов и научного хаба по горным исследованиям.

Стороны также рассмотрели вопросы развития туризма, поддержки местных сообществ и повышения климатической устойчивости, включая внедрение систем раннего оповещения.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества.

