В Кыргызстане будет создана Чуйская агропромышленная зона

БИШКЕК /Trend/ - В селе Нурманбет Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызстана состоялась церемония закладки капсулы Чуйской агропромышленной зоны.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны, проект реализует ОАО "Кыргыз Агрохолдинг".

В рамках мероприятия также были подписаны два соглашения, которые, как ожидается, придадут мощный импульс дальнейшему развитию проекта.

Так, было подписано инвестиционное соглашение между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и южнокорейской компанией DOD Company на сумму 12 миллионов долларов США. Оно предусматривает реализацию совместных проектов в сфере мясного животноводства, логистики и внедрения современных аграрных технологий.

Между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и ОсОО «"Асыл Тери" подписано рамочное соглашение также на сумму 12 миллионов долларов США. Это соглашение охватывает переработку шкур сельскохозяйственных животных, включая строительство кожевенного завода с проектной мощностью 24 тонны продукции в сутки, развитие экспортного потенциала и создание новых рабочих мест.

В министерстве отметили, что Чуйская агропромышленная зона станет ключевым элементом стратегии по обеспечению продовольственной безопасности, повышению добавленной стоимости аграрной продукции и привлечению инвестиций в аграрный сектор Кыргызстана.