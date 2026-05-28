Азербайджан признан в мире как сильный, влиятельный и надежный партнер - Джейхун Байрамов

БАКУ/ Trend/ - Сегодня Азербайджан признан на международной арене как сильный, влиятельный и надежный партнер.

Как сообщает Trend, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодня мы с гордостью отмечаем 28 Мая — День независимости, занимающий важное место в славной истории азербайджанского народа. Благодаря усилиям, направленным на сохранение и дальнейшее укрепление нашей независимости, Азербайджан сегодня признан на международной арене как сильный, влиятельный и надежный партнер. По случаю этого знаменательного дня сердечно поздравляю всех наших соотечественников и желаю нашей стране устойчивого развития, а нашему народу — благополучия, мира и новых успехов.

С праздником 28 Мая — Днем независимости!», — отметил Джейхун Байрамов.