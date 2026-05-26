В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

«Уважаемый господин Президент.

От имени компании bp сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с 28 Мая – Днем независимости.

Гордимся безопасным, эффективным и надежным осуществлением в Азербайджане энергетических проектов мирового масштаба. Ваша постоянная поддержка, а также доверительные и стратегические партнерские отношения, установленные с SOCAR и Правительством Азербайджана, играют важную роль в успешной реализации этих проектов.

Мы уверены, что долгосрочное партнерство с SOCAR, еще более расширяясь в предстоящие десятилетия, создаст новые возможности сотрудничества как в Каспийском регионе, так и за его пределами.

bp остается верным обязательству и впредь вносить вклад в энергетическую безопасность, устойчивое развитие Азербайджана и укрепление регионального сотрудничества.

Еще раз сердечно поздравляю Вас по случаю этого знаменательного дня, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – благополучия, процветания и прогресса», - говорится в письме.

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Мы, члены Международного центра Низами Гянджеви, передаем Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Под Вашим руководством Азербайджан продолжает укреплять свою роль, внося весомый вклад в международный диалог, многостороннее сотрудничество и глобальные связи. Стремительное развитие страны и ее укрепляющиеся международные позиции являются источником гордости для Вашего народа и одновременно радуют друзей Азербайджана во всем мире.

Также поздравляем Вас с успешной организацией в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН. Этот Форум еще раз продемонстрировал способность Азербайджана принимать глобальные мероприятия, посвященные решению самых актуальных проблем нашей эпохи.

На состоявшемся в марте этого года XIII Глобальном Бакинском форуме Вы призвали Международный центр Низами Гянджеви принимать активное участие в решении глобальных проблем. Центр гордится тем, что в соответствии с этим внес вклад в дискуссии в ходе 13-й сессии Всемирного форума городов при активном участии более чем 15 членов.

Выражаем Вам глубокую признательность за Вашу постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви и внимание, уделяемое Вами продвижению диалога и международного сотрудничества в период растущей глобальной неопределенности.

Ваше превосходительство, прошу принять наше высочайшее почтение и пожелания постоянного благополучия, процветания и успехов Азербайджанской Республике и ее народу.»

Председатель правления Союза медиаторов тюркского мира Якуп Эрикель направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый господин Президент.

От имени Союза медиаторов тюркского мира сердечно поздравляю Вас с 28 Мая – Днем независимости и священным праздником Гурбан.

Эти праздники еще раз открыто демонстрируют волю азербайджанского народа к независимости, его солидарность и приверженность национально-духовным ценностям.

Вы всегда были сторонником мира, сотрудничества и развития в мире, вносили вклад в благополучие человечества. Под Вашим руководством Азербайджан стал центром образцовых инициатив, направленных на развитие не только тюркского мира, но и международного сообщества.

Ваша роль в объединении тюркского мира как единой семьи неоспорима. Сегодня под Вашим руководством Азербайджан воспринимается как «артерия» и мост тюркского мира.

Любовь и уважение, проявляемые к Вам во время визитов в тюркские государства, вызывают у нас огромную гордость. Все принимают Вас как победоносного лидера и гордость тюркского мира. Ваша искренняя дружба и сотрудничество с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, с главами других тюркских государств расцениваются как образцовая модель братства и дружбы не только в тюркском мире, но и на международном уровне.

Союз медиаторов тюркского мира, одним из учредителей которого является Совет медиации Азербайджанской Республики, придает особое значение укреплению дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами. Ваша политика в отношении тюркских государств является для нас стратегической линией, и в своей деятельности мы стремимся соответствовать этой политике.

В то же время с гордостью отмечаю, что подписание от имени Азербайджанской Республики Вашим Распоряжением от 23 февраля 2026 года Конвенции ООН «О международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации», к которому присоединились и тюркоязычные государства, является наглядным примером внимания, которое Вы уделяете развитию мирового института медиации. Семья медиаторов тюркского мира оправдает оказанное Вами доверие нам, более эффективно сотрудничая друг с другом.

Азербайджан уже стал одним из авторитетных государств в глобальном масштабе. Проведенная в Баку 13-я сессия Всемирного форума городов под Вашим руководством внесла огромный вклад в дальнейшее усиление авторитета Азербайджана на международной арене, продвижение идей мира и сотрудничества. Это мероприятие также стало прекрасной возможностью для продвижения бренда тюркского мира в мире.

Строительно-восстановительные работы, проводимые в освобожденном от оккупации под Вашим Верховным командованием Карабахе, демонстрируют всему миру модель развития Азербайджана. В основе этой модели лежат благополучие граждан Азербайджана и защита их прав.

Господин Президент, мы гордимся Вами. Прошу принять наши сердечные поздравления. Желаю Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана под руководством Вашего превосходительства - дальнейшего процветания и прогресса», - говорится в письме.

Председатель Общественной организации «Совет ученых азербайджанцев Украины», доктор юридических наук, дипломат, Заслуженный работник образования Украины, профессор Киевского университета интеллектуальной собственности и права, академик Национальной академии высшего образования Украины Ариф Гулиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Для нас большая честь и радость от имени наших соотечественников - членов Общественной организации «Совет ученых азербайджанцев Украины» и от меня лично передать Вашему превосходительству и всему нашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая – Дня независимости.

День независимости – одна из самых славных страниц национальной памяти народа Азербайджана и исторический переломный момент, когда воплотились в жизнь его мечты о свободе, независимости. В этом году День независимости совпал со священным Гурбан байрамы, что наглядно олицетворяет единство идеалов национальной свободы с такими высшими духовными ценностями, как милосердие, доброжелательность, солидарность, демонстрирует прочную приверженность нашего народа многовековым традициям государственности и богатым национально-духовным ценностям.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан завоевал большой авторитет в международном масштабе и стал государством, к слову которого прислушиваются. Сегодня наша страна признана в мире как надежный и серьезный партнер, проводит независимую политику, вносит важный вклад в мир, стабильность, сотрудничество.

Уважаемый господин Президент, грандиозные победы, одержанные под Вашим руководством, с большой гордостью, радостью и благодарностью воспринимаются не только гражданами Азербайджана, но и всеми азербайджанцами, проживающими за рубежом.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, народу Азербайджана – постоянного благополучия, процветания и прогресса.»

Руководители Консорциума медиаторов Центральной Азии -

председатель правления Ассоциации медиаторов Республики Казахстан Жандильда Жакупов и председатель правления Палаты медиаторов Кыргызской Республики Гулсина Кожоярова направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

«Многоуважаемый господин Президент.

От имени Консорциума медиаторов Центральной Азии сердечно поздравляем Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики – 28 Мая, а также с благословенным праздником Гурбан байрамы. Эти знаменательные даты ярко отражают волю Вашего народа к независимости, его национальное единство и верность духовным ценностям.

Ваши искренние дружеские отношения с главами тюркоязычных государств оказывают прямое положительное влияние на нашу деятельность. Мы отмечаем, что Ваши братские и дружеские связи с Президентом Республики Узбекистан господином Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Кыргызской Республики господином Садыром Жапаровым, Президентом Республики Казахстан господином Касым-Жомартом Токаевым играют важную роль в укреплении и развитии сотрудничества между профессиональными объединениями наших стран. В своей работе мы всегда стремимся быть достойными политики, проводимой Вами.

Под Вашим руководством Азербайджан сегодня стал ведущим пропагандистом стабильности, сотрудничества и мира в регионе. Ваши усилия по укреплению единства тюркского мира и доверия на международном уровне служат примером для всех государств. Именно благодаря этому мы как в рамках Союза медиаторов тюркского мира, так и в рамках Консорциума медиаторов Центральной Азии тесно и плодотворно сотрудничаем с Советом по медиации Азербайджанской Республики, созданным на основании подписанного Вами Закона «О медиации». Взаимные визиты и обмен опытом между нашими странами еще раз подтверждают масштаб Ваших достижений.

Во время всех наших визитов в Азербайджан мы с особым уважением посещаем могилу выдающегося деятеля тюркского мира, Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и всегда с благодарностью вспоминаем его великие дела. Наше уважение к Азербайджану и к Вам безгранично. С гордостью отмечаем, что именно благодаря Вашему Распоряжению от 23 февраля 2026 года Азербайджанская Республика присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций «О международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации». Это яркий пример Вашего внимания к развитию мировой институции медиации. Поскольку наши страны также присоединились к этой Конвенции, семьи медиаторов тюркского мира будут еще более эффективно сотрудничать, оправдывая оказанное нам доверие.

С гордостью заявляем, что проведенный в Баку Всемирный форум городов (WUF13) вошел в историю как одно из значимых глобальных начинаний Азербайджана под Вашим руководством. Этот форум стал важным событием как для продвижения бренда тюркского мира в мире, так и для дальнейшего укрепления международного авторитета Азербайджана.

Одновременно восстановительные и строительные работы, проводимые в освобожденном Карабахе, демонстрируют всему миру модель развития Азербайджана. В центре этой модели находятся благополучие граждан, защита их прав и устойчивое развитие.

Господин Президент, еще раз поздравляем Вас и желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, а азербайджанскому народу – благополучия и процветания», - говорится в письме.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас и выражаю Вам наилучшие пожелания по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Азербайджанское государство, восстановившее свою независимость в 1991 году, за минувшие 35 лет прошло трудный и славный путь. С возвращением к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году в жизни нашей страны произошли большие перемены, установилась стабильность, начала развиваться экономика, была построена современная армия, с ведущими компаниями мира реализованы важнейшие проекты в энергетической сфере, и Азербайджан превратился в лидирующее государство в регионе.

Вы привнесли новое дыхание в идеи Великого лидера Гейдара Алиева, благодаря Вашей дальновидной политике наши земли, находившиеся под оккупацией около 30 лет, были освобождены. Сегодня народ Азербайджана отмечает День независимости как народ-победитель. Благодаря Вашей последовательной политике тысячи наших соотечественников возвращаются в родные края.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в высшей государственной деятельности.»

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Bac с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Этот знаменательный праздник олицетворяет суверенитет, устойчивое развитие и стремление Азербайджанской Республики к укреплению государственности и повышению благосостояния граждан.

Пусть этот день наполнит сердца граждан республики гордостью за свою страну, верой в ее великое будущее и теплой радостью от достигнутых успехов.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Азербайджанской Республики», - говорится в письме.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Гасан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Для меня большая честь и радость передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Будучи одной из самых славных страниц национальной памяти азербайджанского народа, День независимости является исторической поворотной точкой, когда воплотились в жизнь его мечты о свободе и суверенитете. В этом году День независимости совпал со священным Гурбан байрамы, что является наглядным олицетворением единства идеалов национальной свободы с такими высокими духовными ценностями, как благородство, милосердие, сплоченность и солидарность, которые всегда свято чтут тюркские народы, демонстрирует непоколебимую приверженность азербайджанского народа своим многовековым традициям государственности и богатому духовному наследию.

Активная позиция Азербайджана под руководством Вашего превосходительства вносит ценный и последовательный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества, укрепление духа братства между тюркскими государствами. Подчеркивая особую роль постоянного внимания и поддержки, оказываемых Азербайджанским государством деятельности Парламентской ассамблеи тюркских государств, в развитии нашей организации и росте ее авторитета как платформы межпарламентского диалога и сотрудничества, еще раз выражаю Вашему превосходительству глубокую признательность.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, народу Азербайджана и всему тюркскому миру – постоянного мира, благополучия и прогресса.»

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ – полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Совете Межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств примите поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Этот праздник символизирует волю народа к свободе и его решение о самостоятельном развитии. Под Вашим эффективным руководством Азербайджан продолжает идти по пути укрепления государственного суверенитета, экономического роста и упрочения своих позиций на международной арене. Уверены, что Ваши мудрость и ответственность помогут республике и впредь уверенно двигаться в направлении прогресса и процветания.

Желаем Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей деятельности на благо народа Азербайджанской Республики!»

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство.

Имею честь передать Вам, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Организация экономического сотрудничества придает большое значение активной и конструктивной роли Азербайджана в развитии регионального экономического сотрудничества и более широкой интеграции. Как ключевой член нашей организации, Азербайджан вносит ценный вклад в содействие расширению связей между государствами-членами, в частности сотрудничества в сферах торговли, энергетики и устойчивого развития.

Уверен, что благодаря нашим коллективным усилиям, общему видению, а также покровительству и поддержке Вашего превосходительства Организация экономического сотрудничества будет и дальше развиваться во имя мира, стабильности и процветания в регионе.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение.»

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство господин Президент,

Поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником – Днем независимости Вашей страны.

По случаю этого праздника желаю народу Азербайджана процветания и передаю наилучшие пожелания», - говорится в письме.

Новость обновляется