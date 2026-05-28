Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.

ХХ век вошел в историю не только как век науки и техники, но и как век национального пробуждения, освобождения народов от колониализма и создания национальных государств.

Революция в России 1917 года положила конец правлению династии Романовых. В результате Российская империя распалась. Народы должны были сами решать свою судьбу.

Тем самым 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика.

Азербайджанская Демократическая Республика стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты – флаг, гимн, герб. В цветах флага республики нашла отражение формула "тюркизм, исламизм и современность".

Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, и республика пала.

Ранее в Азербайджане 28 мая отмечалось как День Республики. С 2022 года государственный праздник отмечается как День независимости.