В Иране объявили число возобновивших работу аэропортов

БАКУ /Trend/ - После войны между США, Израилем и Ираном количество иранских аэропортов, деятельность которых была восстановлена, достигло 20.

Как сообщает Trend, об этом заявил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Маджид Эхаван в ходе брифинга.

По его словам, указанное количество составляет 40% от общего числа аэропортов страны.

Эхаван также сообщил, что в течение следующей недели возобновит работу Тебризский международный аэропорт. Из этого аэропорта выполняются рейсы в 9 городов, включая Стамбул, Багдад, Дубай, Баку и Гамбург.

Отметим, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. В среднем за год через аэропорты Ирана перевозится 30 миллионов пассажиров.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля стороны достигли соглашения о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде договоренность достигнута не была.