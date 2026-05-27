Дружественные отношения с Азербайджаном составляют основу мира на Южном Кавказе - Президент Грузии

БАКУ/ Trend/ - Вопросы социальной интеграции проживающих в Грузии азербайджанцев находятся в центре внимания правительства Грузии, меня лично и моего большого друга – Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили на встрече с азербайджанцами в Джума-мечети в Тбилиси.

Говоря о визитах в Азербайджан, Президент Грузии отметил: «В ходе моего визита в Азербайджан Президент Ильхам Алиев говорил о большой любви между нашими народами. Он отметил, что мы живем в одном регионе, мы вместе, и между нашими народами существуют особые дружественные отношения.

Я считаю господина Президента Ильхама Алиева своим большим другом. И вы должны это знать. На фоне происходящих сегодня вокруг нас событий стабильность и мир, существующие в Грузии, являются результатом именно этих дружеских отношений.

У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией. Армения также уже присоединилась к сотрудничеству мирным путем. Идея мирного Южного Кавказа зародилась именно здесь».

Михеил Кавелашвили подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев также поинтересовался тем, как живут и учатся проживающие в Грузии азербайджанцы и на каком уровне они владеют государственным языком. «Действительно, это очень важный вопрос. Необходимо, чтобы каждый гражданин Грузии, независимо от национальной принадлежности, знал государственный язык. Сегодня здесь присутствует и молодежь. Чуть ранее один из представителей старшего поколения заговорил со мной на грузинском языке, и это меня очень радует. Мы веками живем в этой стране вместе, мы едины, и Грузия – наша общая родина. Поэтому нам важно знать государственный язык. Мы также заинтересованы в реализации социальных проектов по этому вопросу и готовы их поддерживать».