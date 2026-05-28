Госсекретарь США поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

БАКУ/ Trend/ - Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил азербайджанский народ с Днем независимости.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Госсекретаря, размещенном на сайте Государственного департамента США.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Азербайджана с Днем независимости.

За прошедший год мы вывели наши отношения на уровень стратегического партнерства, кульминацией которого стало подписание в Баку Хартии о стратегическом партнерстве вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы рассчитываем и далее укреплять наше партнерство посредством расширения региональной взаимосвязанности, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности.

Соединенные Штаты приветствуют приверженность Азербайджана достижению устойчивого мира на Южном Кавказе и рассчитывают продолжить совместную работу в этом направлении. Мы намерены углублять наше партнерство в предстоящем году и в дальнейшем", - говорится в заявлении.