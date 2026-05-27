Владимир Путин прибыл в Казахстан с госвизитом

Казахстан Материалы 27 мая 2026 18:52 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, передает Trend.

В первый день визита состоится неформальная встреча российского лидера с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Визит Путина, проходящий с 27 по 29 мая по приглашению казахстанской стороны, направлен на обсуждение вопросов дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей между Россией и Казахстаном, а также тем евразийской интеграции и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, президент России примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

