Резервы Государственного нефтяного фонда Азербайджана продолжат расти — МВФ

БАКУ/ Trend/ - Резервы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) продолжат увеличиваться при сохранении высоких цен на углеводороды, сообщает Trend со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Согласно отчету фонда, экономический рост Азербайджана, как ожидается, немного ускорится, а инфляция останется в пределах целевого диапазона Центрального банка.

«По оценкам экспертов, рост ВВП умеренно ускорится до 2,1% в 2026 году на фоне сохраняющейся слабости добычи нефти и газа. Рост ненефтяного ВВП прогнозируется на уровне 3,7% с последующей стабилизацией около 3,5% в среднесрочной перспективе. Восстановление отражает более медленные темпы ужесточения бюджетной политики, ожидаемые в 2026 году, а также положительные косвенные эффекты от роста цен на нефть и газ из-за войны на Ближнем Востоке», — говорится в отчете.

Аналитики МВФ отмечают, что разрыв выпуска в ненефтяном секторе, как ожидается, сократится, но останется положительным в 2026 году, а затем будет постепенно закрываться в среднесрочной перспективе.

«Прогноз по нефтяному ВВП, на который влияют действующие ограничения по добыче, предполагает снижение на 2% в 2026 году, после чего темпы падения замедлятся до умеренных 0,5%, что приведет к снижению общего роста ВВП примерно до 2,5% в среднесрочной перспективе. Инфляция, как ожидается, ускорится до 6% к концу 2026 года на фоне роста импортируемой продовольственной инфляции из-за войны на Ближнем Востоке, что также может снизить реальные доходы населения и спрос. Вместе с тем профицит текущего счета, как ожидается, значительно увеличится в 2026 году благодаря росту цен на углеводороды, после чего будет постепенно сокращаться в среднесрочной перспективе», — отмечается в документе.