День независимости Азербайджана отметили в Нидерландах (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - При организации посольства Азербайджана в Королевстве Нидерландов в Гааге состоялся официальный прием по случаю 28 Мая — Дня независимости.

Об этом Trend сообщили в посольстве.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители Королевского двора, правительства, парламента Нидерландов, провинциальных и городских мэрий, руководители действующих в Гааге международных организаций и дипломатического корпуса, представители деловых и академических кругов, средств массовой информации и религиозных общин, а также члены азербайджанской диаспоры.

Мероприятие началось с исполнения Государственных гимнов Республики Азербайджан и Королевства Нидерландов.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде подчеркнул, что 28 Мая — День независимости занимает особое место в истории Азербайджана. Дипломат отметил, что Азербайджан превратился в одно из ведущих государств региона.

Посол в своем выступлении также рассказал о достижениях страны под руководством Президента Ильхама Алиева в направлении полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, об инициативах, реализуемых с целью обеспечения устойчивого мира в регионе. Он довел до внимания, что политический диалог, взаимные визиты, торговые связи и инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Нидерландами в последние годы заметно расширились.

М. Ахмедзаде расценил проведение в рамках мероприятия презентации Азербайджано-Нидерландской торговой палаты, созданной несколько дней назад по инициативе авторитетных компаний, как важный показатель развития отношений между двумя странами. Дипломат также особо подчеркнул объявление 2026 года в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры» и организацию на высоком уровне прошедшей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он высоко оценил участие Нидерландов в форуме в составе широкой делегации, расценил развевание азербайджанского флага перед официальными зданиями во время его визитов в различные провинции и города Нидерландов с целью продвижения форума как проявление дружественных отношений.

Начальник Европейского департамента Министерства иностранных дел Нидерландов Эрик Вестстрате в своем выступлении передал поздравления по случаю Дня Независимости на азербайджанском языке. Назвав Азербайджан важным партнером для Нидерландов, он отметил, что политические и экономические связи между двумя странами динамично развиваются. Вестстрате выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку, оказанную при эвакуации нидерландских дипломатов из Ирана через Азербайджан на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Отметив, что экономическое сотрудничество является одним из основных столпов двусторонних отношений, он выразил уверенность в том, что вновь созданная Азербайджано-Нидерландская торговая палата внесет вклад в еще большее укрепление этих связей. Он также подчеркнул, что Азербайджан превратился в важную платформу, принимающую международные мероприятия. Э. Вестстрате отметил, что несколько дней назад в Баку успешно была организована WUF13.

Выступивший на мероприятии мэр города Гаага Ян ван Занен, говоря о своем участии в прошедшем в Баку WUF13, отметил, что форум был организован на высоком уровне. Мэр заявил, что впечатлен развитием Азербайджана, богатым историко-культурным наследием Баку и существующим потенциалом для расширения сотрудничества между двумя странами.

Затем участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный WUF13.

В рамках мероприятия также состоялась презентация вновь созданной Азербайджано-Нидерландской торговой палаты. В презентации приняли участие руководители таких компаний, как NEQSOL Holding, Royal Dutch LV Logistics, Damen Shipyards, Royal Haskoning, Signify, Van Oord, TAMM Solutions, TRAST BV, AZ Legal Services и BDO.

Выступившие отметили, что большинство компаний-учредителей на протяжении многих лет вносят важный вклад в развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами. Было подчеркнуто, что основная цель Палаты заключается в расширении связей между бизнес-кругами, поощрении установления новых партнерских отношений и создании институциональной платформы для экономического сотрудничества.

В культурной части мероприятия выступила музыкальная группа Watergang Kwartet из Амстердама. Коллектив, вызвавший некоторое время назад большой интерес в социальных сетях исполнением азербайджанской народной песни «Галалы» в характерной ему манере, подготовил для мероприятия специальную музыкальную программу.

В концертной программе прозвучали народная песня «Галалы», «Песня Аскера» из оперетты Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан», танец «Дарчыны» из оперетты «Не та, так эта», произведение Фикрета Амирова «Гёйгёль» и известное произведение Питера Гуэманса «Aan de Amsterdamse Grachten».