Таджикистан увеличил товарооборот со странами СНГ

ДУШАНБЕ /Trend/ - Товарооборот Таджикистана со странами СНГ в январе-марте 2026 года составил 1,25 миллиарда долларов США, что на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики страны, объем внешней торговли Таджикистана со странами СНГ в марте 2026 года составил 426,8 миллиона долларов США, что на 5 процентов меньше в годовом исчислении.

Экспорт в страны СНГ за отчетный месяц составил 37,7 миллиона долларов США, сократившись на 68,3 процента по сравнению с мартом 2025 года. Импорт из стран СНГ достиг 389,1 миллиона долларов США, увеличившись на 17,8 процента в годовом исчислении.

Кроме того, экспорт в страны СНГ за первые три месяца года снизился на 32,5 процента — до 118,5 миллиона долларов США. В то же время импорт вырос на 19 процентов, достигнув 1,13 миллиарда долларов США.

Между тем общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана в январе-марте 2026 года составил 2,67 миллиарда долларов США, что на 12,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.