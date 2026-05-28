ЕЭК ООН анонсировала пилотные проекты ИИ и цифровизации для развития евразийских транспортных коридоров

АСТАНА/ Trend/ - Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) реализует ряд пилотных проектов по использованию искусственного интеллекта и блокчейн-технологий для отслеживания происхождения товаров, а также намерена активизировать работу по цифровизации торговли и развитию совместимых транспортно-логистических платформ в Евразийском регионе.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Марьясин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, одним из ключевых направлений работы станет развитие интероперабельности цифровых платформ и гармонизация правил в рамках евразийских транспортных коридоров.

"Мы работаем над несколькими пилотными проектами использования искусственного интеллекта и блокчейн в отслеживании происхождения товаров, повышении прозрачности. Это особенно важно для производителей стран Центральной Азии с учетом их приоритетности выхода на международные рынки", — сказал он.

Марьясин отметил, что электронная версия системы МДП (eTIR) активно внедряется в странах Евразийского экономического союза и позволит перевести взаимодействие между таможенными органами в полностью цифровой формат, существенно сократив сроки прохождения границ.

Он подчеркнул, что ЕЭК ООН также поддерживает страны региона в развитии мультимодальных перевозок и создании совместимых цифровых решений.

«Ключевым вопросом является не наличие электронных платформ как таковых, а их совместимость. Без этого регион не сможет быть конкурентоспособным», — отметил замисполнительного секретаря.

Кроме того, ЕЭК ООН реализует проект по продвижению циркулярной экономики и устойчивому управлению ресурсами, а также работает над инициативами в сфере энергоэффективности зданий и трансграничного сотрудничества в области зеленой экономики.

По словам Марьясина, развитие диалога в формате «ЕАЭС+» и использование международных стандартов ООН создают основу для сопряжения усилий интеграционных объединений и реализации практических проектов в торговле, транспорте и устойчивом развитии.