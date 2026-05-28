Умный город Ашхабад: Туркменистан выводит цифровизацию за рамки урбанистики

БАКУ /Trend - Международный форум "Белый город Ашхабад - 2026", прошедший 24-25 мая, стал важной отраслевой площадкой, посвященной строительству и городской инфраструктуре. Именно в рамках форума Туркменистан представил концепцию "Ашхабад-2045", предусматривающую долгосрочную трансформацию столицы в современный "умный город" с цифровой, экологической и интеллектуальной инфраструктурой.

Особое значение проекту придает тот факт, что Ашхабад сегодня концентрирует значительную часть экономической активности страны. По словам министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова, экономика столицы формирует более 27% ВВП страны, охватывая промышленность, строительство, транспорт, связь, финансовые структуры и торговую сеть.

Кроме того, согласно официальным данным переписи населения, в Ашхабаде проживает около 14,6% населения Туркменистана. Это делает столицу крупнейшим центром административного управления, финансовой системы, сервисной инфраструктуры и экономически активного населения страны. Именно поэтому страна начинает цифровую трансформацию именно с Ашхабада.

Во многом концепция "Ашхабад-2045" отражает более широкую стратегию Туркменистана по переходу к новым моделям экономического развития. В последние годы для страны все более актуальными становятся вопросы перехода к цифровой экономике. Как ранее писал Trend в статье "Туркменистан делает ставку на ИИ, 5G и Маска: региональные тенденции требуют действий", одним из факторов, которые наиболее сильно влияют на стремление Туркменистана к цифровизации являются региональные тренды в этой области, требующие координированных действий от всех пяти стран Центральноазиатского региона.

В частности, развитие международных транспортных маршрутов, проходящих через регион, требует устранения «узких мест» на всем пути следования грузов. Чаще всего такими барьерами выступают таможенные процедуры, распределение складской инфраструктуры и недостаточная интеграция логистических систем. Унификация баз данных, ускоренный обмен информацией и создание цифровых платформ для мониторинга логистических процессов способны существенно повысить эффективность транспортных коридоров.

Именно здесь концепция "умного города" может играть значительно более важную роль, чем просто развитие городской среды. В современных условиях "умный город" фактически представляет собой единую цифровую платформу, объединяющую транспорт, коммунальную инфраструктуру, энергетику, связь, сервисы, системы мониторинга и элементы государственного управления.

В перспективе такая инфраструктура способна стать основой для создания более масштабной цифровой системы управления экономикой. Поскольку в Ашхабаде сосредоточены органы государственного управления, финансовый сектор и координация значительной части промышленности, именно столица может стать площадкой для тестирования механизмов цифрового мониторинга экономических процессов.

Речь может идти о внедрении систем отслеживания отраслевых ключевых показателей эффективности, мониторинга производительности предприятий, анализа потребления ресурсов, автоматизации отчетности и интеграции различных экономических субъектов в единую цифровую экосистему. Если такие механизмы будут успешно протестированы в Ашхабаде, впоследствии их смогут внедрить и в других регионах Туркменистана.

Особенно важным это может оказаться для промышленности - одной из ключевых составляющих экономики страны. Уже сегодня власти Туркменистана делают ставку на модернизацию производств, расширение внутренней переработки и развитие инфраструктуры строительной индустрии. Мамметгулы Астанагулов отмечал, что в структуре экономики Ашхабада важную роль играют электроэнергетика, производство строительных материалов, а также легкая и пищевая промышленность.

При этом концепция "умного города" способна дать эффект не только для государства и экономики, но и непосредственно для населения. Международный опыт показывает, что внедрение интеллектуальных систем управления городом обычно сопровождается повышением качества жизни.

Так, в Сингапуре цифровизация государственных услуг и интеллектуальное управление транспортом позволили сократить бюрократическую нагрузку и повысить эффективность городской инфраструктуры. В Дубае реализация программы Smart Dubai сопровождалась масштабным переводом госуслуг в цифровой формат и ускорением взаимодействия бизнеса с государством. Южнокорейский Songdo стал одним из наиболее известных примеров интеграции IoT-инфраструктуры, автоматизированного управления коммунальными системами и интеллектуальной переработки отходов.

По мере развития концепции "умного города" международные организации все чаще рассматривают цифровизацию городов как инструмент повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивости экономики. Во Всемирном экономическом форуме отмечают, что современные "умные города" должны быть ориентированы не только на внедрение технологий, но и на повышение качества городской среды, вовлечение населения и эффективность взаимодействия между государством и гражданами.

Схожего подхода придерживаются Всемирный банк и UN-Habitat. В их исследованиях подчеркивается, что цифровая инфраструктура, системы обработки данных и smart-технологии способны повышать эффективность городской экономики, расширять доступ населения к услугам, снижать уровень неравенства и создавать новые экономические возможности. Особое внимание организации уделяют развитию цифровых навыков, интеграции сервисов и использованию технологий для более эффективного управления городской инфраструктурой и ресурсами.

В данном контексте, "умный город" как правило дает сразу несколько практических эффектов: более эффективное управление транспортом, сокращение времени получения госуслуг, снижение нагрузки на коммунальные сети, оптимизацию энергопотребления, улучшение экологической ситуации и повышение эффективности городского управления в целом.

Для Ашхабада подобная модернизация имеет особое значение еще и с учетом климатических факторов. В условиях жаркого климата и высокой нагрузки на энергосистему вопросы энергоэффективности, водоснабжения и рационального использования ресурсов становятся не только технологической, но и экономической необходимостью.

Отдельное внимание в концепции уделяется экологической повестке. Это органично вписывается в общую логику "Ашхабад-2045", где "умный город", зеленая экономика и экономика полного цикла постепенно объединяются в единую модель долгосрочного развития.

При этом масштабность проекта означает, что его реализация потребует значительных инвестиций, подготовки кадров и дальнейшего расширения цифровой инфраструктуры. Вопросы интеграции различных систем, зависимости от иностранных технологий и длительных сроков реализации также будут оставаться важными факторами.

Тем не менее сама логика концепции уже просматривается достаточно четко. Туркменистан пытается превратить Ашхабад не только в современный урбанистический проект, но и в платформу для постепенной технологической трансформации экономики страны. Учитывая, что столица уже формирует более четверти ВВП страны и концентрирует значительную часть финансовой, административной и инфраструктурной системы Туркменистана, именно здесь власти могут отрабатывать механизмы будущей цифровизации национальной экономики.