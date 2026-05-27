Праздничным концертом торжественно отмечен юбилей народного поэта Азербайджана Сабира Рустамханлы (ФОТО)

Культура Материалы 27 мая 2026 16:16 (UTC +04:00)
Фото: Министерство культуры Азербайджана
Вугар Иманов
БАКУ/Trend Life/ - ​​ В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею общественно-политического деятеля, народного поэта Сабира Рустамханлы, сообщает Trend Life.

В юбилейном вечере приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, министр культуры Адиль Керимли, государственные и общественные деятели, представители науки и культуры, писатели, поэты и многочисленные поклонники творчества юбиляра.

Мероприятие началось с показа видеоролика, рассказывающего о жизненном пути и многогранной деятельности Сабира Рустамханлы. В фильме были отражены основные этапы его литературного творчества, общественно-политической деятельности, а также вклад в развитие азербайджанской культуры и национальной мысли.

Выступившие на вечере отметили особое место Сабира Рустамханлы в современной азербайджанской литературе и общественной жизни страны. Было подчеркнуто, что его произведения, наполненные духом патриотизма, национального самосознания и любви к родине, на протяжении десятилетий находят широкий отклик у читателей.

В ходе вечера прозвучали стихотворения народного поэта, а также музыкальные композиции, написанные на его слова. Артисты театра и известные исполнители представили литературно-музыкальную программу, посвященную творчеству юбиляра.

Выступая в завершение мероприятия юбиляр поблагодарил организаторов и гостей за внимание и теплые слова.

Сабир Рустамханлы - один из наиболее известных представителей современной азербайджанской литературы, поэт, публицист и общественный деятель. Является автором многочисленных поэтических сборников, публицистических произведений и исследований, посвященных истории, национальной идентичности и духовным ценностям азербайджанского народа. Его творчество переведено на различные языки мира. На протяжении многих лет Сабир Рустамханлы активно участвует и в общественно-политической жизни страны. Он является председателем Партии гражданской солидарности и неоднократно избирался депутатом Милли Меджлиса Азербайджана.

Праздничным концертом торжественно отмечен юбилей народного поэта Азербайджана Сабира Рустамханлы (ФОТО)
