Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости

28 мая 2026 07:34 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане поздравило Азербайджан с 28 Мая — Днем независимости.

Как сообщает Trend, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети X.

«Искренне поздравляем братский Азербайджан, с которым мы вместе разделяем и радость, и печаль, с Днем независимости.

Мы и впредь будем развивать наши отношения, сформированные на основе принципа "Одна нация — два государства", в соответствии с нашей общей историей, крепким братством и взаимным сотрудничеством.

С Днем независимости!», — говорится в публикации.

