Стали известны объемы экспорта электроэнергии из Азербайджана в Иран в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано 8,102 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Азербайджана, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 230 тысяч долларов США.

По сравнению с аналогичными месяцами 2025 года, экспорт электроэнергии в Иран сократился на 265 тысяч кВт/ч, или на 3,2% в натуральном выражении, и на 8 тысяч долларов США, или на 3,4% в стоимостном выражении.

В то же время, в первом квартале 2026 года Азербайджан импортировал из Ирана электроэнергию на сумму 211 тысяч долларов США объемом 7,414 млн кВт/ч.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в стоимостном выражении на 15 тысяч долларов США, или на 6,6%, а в натуральном выражении — на 557 тысяч кВт/ч, или на 7%.

В январе-марте 2026 года Азербайджан в целом экспортировал в три страны — Россию, Грузию и Исламскую Республику Иран — 96,772 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 5,098 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт электроэнергии из Азербайджана сократился в стоимостном выражении на 19,3 млн долларов США, или в 4,8 раза, а в натуральном выражении — на 343,6 млн кВт/ч, или в 4,5 раза.

Кроме того, за первые три месяца текущего года Азербайджан импортировал из упомянутых стран 32,472 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 1,354 млн долларов США. Это на 421 тысячу долларов США, или на 45,1% больше в стоимостном выражении, и на 2,4 млн кВт/ч, или на 8,1% больше в натуральном выражении по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.