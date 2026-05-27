Больше звезд Dream Fest, мега-проекты Sea Breeze, строительство стадиона и создание футбольной команды - большое интервью с Эмином Агаларовым (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - ​​Основатель города-курорта Sea Breeze, народный артист Азербайджана, музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов поделился на брифинге амбициозными планами: от громких премьер Dream Fest с мировыми легендами и строительства мега-арены на 50 000 зрителей до открытия первого в регионе аналога Диснейленда и запуска собственной футбольной команды, сообщает Trend Life.

Для представителей СМИ также была организована экскурсия по Sea Breeze.

Международный музыкальный фестиваль Dream Fest стремительно закрепил за собой статус главного культурного события лета на побережье Каспийского моря, на территории Sea Breeze. Однако проект развивается далеко за рамками простого музыкального опен-эйра.

"Мы готовимся к фестивалю весь год, фактически с момента завершения предыдущего сезона. Артистов в этом году действительно будет очень много. Что касается коллабораций, зрителей ждет огромное количество неожиданных дуэтов.

​Если говорить лично о моем творчестве, то на фестивале состоится громкая премьера: у меня выйдет песня с удивительным исполнителем Эндрю Дональдсом (Andru Donalds) - золотым голосом легендарного проекта Enigma. Мы записали с ним дуэт, и это будет потрясающая премьера.

​Еще один сюрприз связан с треком "Камин", который мы в свое время спели с JONY. Спустя годы эта песня набрала колоссальное количество прослушиваний и стала даже более популярной, чем на момент релиза. Специально к этому лету мы с JONY записали ее на английском языке. Релиз состоится буквально на днях, и мы, конечно, исполним ее вместе на сцене Dream Fest. Возможно, устроим необычный перформанс сразу на двух языках. Практически все звездные гости смогут без проблем размещаться внутри Sea Breeze в апартаментах, пентхаусах, на виллах и в проекте The Grand. Им не придется тратить время на дорогу - репетиции, рестораны и гольф-поля находятся в минутной доступности на гольф-карах", - отметил Э.Агаларов.

Он также подчеркнул, что ведется активная работа и над эволюцией концертной индустрии:

"В перспективе Dream Fest обязательно переедет на совершенно новую, грандиозную площадку. Сегодня максимальная вместимость нашей концертной зоны - около 10 000 человек в день. За 4–5 дней фестиваля мы можем принять максимум 50 000 зрителей.

Мы уже строим современную арену под рабочим названием Dream Arena. Она будет вмещать 50 000 зрителей одновременно. То есть за те же пять дней фестиваля мы сможем принять до 250 000 гостей! Увеличение масштаба и вместимости площадки откроет нам двери для приглашения топовых мировых стадионных артистов. В течение ближайшего года мы проведем глобальную подготовку. Мой план заключается в том, чтобы после переезда Dream Fest на новую арену, мы могли каждые одну-две недели привозить в Баку звезд уровня Дженнифер Лопес, Канье Уэста, Тимбалэнда и других легенд первой величины. Для зимнего сезона в рамках первой фазы наших проектов мы строим многофункциональный крытый зал на 3 000 человек. Зимой мы начнем проводить концерты именно там. ​Плюс строится футбольный стадион, который также разработан с учетом возможности проведения масштабных музыкальных шоу. Таким образом, в Sea Breeze можно будет проводить сразу несколько концертов в один и тот же день на разных площадках. Наша цель - сконцентрировать весь крупный интертейнмент здесь. Это удобнее для зрителя: в отличие от обычного городского стадиона, куда ты приходишь только ради концерта, в Sea Breeze ты попадаешь в полноценную экосистему с ресторанами, кафе, отелями и зонами отдыха".

По словам Э.Агаларова особое внимание уделяется развитию спортивной сферы:

"У нас есть большая мечта - создать собственную футбольную команду Sea Breeze. Пока я не могу озвучивать конкретные сроки или юридические детали, но мы обязательно выйдем с этой инициативой. Если нас разрешат и поддержат на официальном уровне, мы с огромным удовольствием сделаем это и будем бороться за самые высокие места.

​Вообще, недвижимость и индустрия развлечений всегда шли у меня параллельно. Когда-то проект Sea Breeze начинался с моих сольных концертов. Привлечь внимание публики к девелоперскому проекту через эмоции, спорт и развлечения - гораздо эффективнее. Фестиваль Dream Fest - это мощнейший инструмент глобального маркетинга.

Строится большая крытая Академия паддл-тенниса, полностью отвечающими строгим международным стандартам для проведения мировых турниров.

​Также строительство футбольной арены, где травяное покрытие будет высочайшего качества. На первой фазе трибуны будут вмещать 5 000 человек, на второй фазе мы расширим вместимость до 10 000–15 000 зрителей. Стадион будет соответствовать всем международным стандартам для проведения официальных матчей.

У нас в планах строительство полноценного ледового комплекса. В этом направлении Sea Breeze планирует сотрудничество с известным российским фигуристом Евгением Плющенко. Он будет помогать азербайджанской сборной по фигурному катанию, и, надеемся, войдет в тренерский штаб. Это действительно важная новость, которая может вывести это направление на совершенно новый уровень. Уже сейчас мы завершили строительство небольшого крытого катка - он откроется через две недели в рамках проекта Lunapark. В ближайшее время мы подпишем финальные документы о строительстве полноценного грандиозного развлекательного тематического парка по типу "Диснейленда" на территории 10 гектаров. ​ Мы поддерживаем марафоны, велогонки, пляжный волейбол, турниры по MMA и теннису. Sea Breeze - это про уникальный lifestyle, где гармонично сочетаются спорт, развлечения, образование, комфортное жилье и первоклассный отдых на Каспии".

Говоря о развитии Sea Breeze, Э.Агаларов отметил, что курорт продолжает активно расширяться и становится все более привлекательным для туристов и инвесторов из разных стран. На недавней 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проект Sea Breeze вызвал огромный интерес:

"Недавно у нас в гостях был вице-премьер России Алексей Оверчук. У нас есть четкое понимание, что в этом году будет очень большой приток российских туристов. Россия - наша дружественная страна, откуда мы традиционно получаем огромный турпоток.

​Но география заметно шире. Мы ожидаем много гостей из Израиля. Только за прошлый год граждане Израиля приобрели в Sea Breeze около 400 квартир. Также активно едут туристы из Узбекистана, Казахстана и всего СНГ. На протяжении зимы они приезжали, смотрели инфраструктуру, выбирали недвижимость. Кто-то купил апартаменты для инвестиций или летнего отдыха с семьями, а кто-то приедет просто как гость курорта. В связи с этим мы масштабно расширяем всю пляжную инфраструктуру, чтобы сделать отдых максимально комфортным. Закупаются новые шезлонги, устанавливаются новые зонты, кабаны и открываются бич-клубы.

Например, проект моих детей - бич-клуб и ресторан Mytcha в этом году вырос в 4 раза - там добавились два корта для паддл-тенниса, новые магазины, заключены контракты со спортивными брендами. Также расширяется зона Crunch. Я в этом им с удовольствием помогаю. Открывается множество ресторанов. Малый бизнес на территории процветает и переживает экспансию".

​Он отметил, что в этом году полностью завершится кампус Marina Village. Около 980 будущих резидентов получат ключи от своих новых готовых квартир с отделкой. На всех первых этажах этого комплекса откроется большое количество ресторанов и концептуальных магазинчиков. Это место станет новым мощным центром притяжения для всего Sea Breeze.

"Кроме того, к следующему лету мы достраиваем наш первый масштабный молл открытого типа. Мы интегрируем туда топовые мировые фэшн-бренды, кинотеатры, маркеты и фуд-маркеты. Это будет полноценный хаб для качественного фэшн-ритейла. В пляжной зоне в этом году будут функционировать около 60 бассейнов, мы добавили множество детских площадок и новых фуд-кортов. Особый интерес вызывает развитие морской инфраструктуры. Первая марина открывается уже в этом году с полноценным профессиональным менеджментом. Там мы будем активно развивать парусный спорт, откроем школу для обучения детей, запустим аренду байдарок, лодок и водных мотоциклов. Прямо сейчас мы достраиваем вторую марину. В долгосрочной перспективе на протяжении всех 23 километров береговой линии Sea Breeze будет функционировать 5 полноценных марин.

Что касается масштабного отельного фонда, в этом году у нас открывается первый международный отель на территории. Всего уже у нас подписаны контракты на 15 сетевых гостиниц: сеть Marriott, Radisson, Rixos, а также Hilton, Nikki Beach Hotel, Cipriani и другие. Все эти объекты сейчас находятся на стадии проектирования, а некоторые уже строительства. Мы планируем вводить в эксплуатацию по 2–3 новых отеля каждый год", - добавил бизнесмен.

