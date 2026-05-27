Али Нагиев принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ

БАКУ/ Trend/ - 26 мая начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Али Нагиев принял участие в 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружество Независимых Государств (СНГ), которое состоялось в Иркутской области Российской Федерации.

Как сообщает Trend со ссылкой на СГБ, в ходе заседания, на котором были приняты важные решения по укреплению региональной безопасности, был проведен детальный анализ итогов антитеррористических мероприятий, реализованных в предыдущие годы, а также определены конкретные шаги на перспективу. Кроме того, участники встречи договорились о новых форматах сотрудничества для совместной борьбы с транснациональным терроризмом и религиозным радикализмом.

Уделяя особое внимание стремительному развитию технологий, члены Совета признали целесообразным концептуальный документ, содержащий рекомендации по использованию искусственного интеллекта в деятельности органов безопасности стран СНГ. Было подчеркнуто, что реализация данного документа позволит существенно усилить научный потенциал и оперативные возможности соответствующих структур.

В ходе мероприятия начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев выступил с развернутым докладом о многочисленных угрозах международной стабильности, безопасности транспортных и коммуникационных линий, возникших в последнее время, а также о новых проявлениях терроризма и проводимой в Азербайджане работе в данной сфере. Подчеркнув серьезное влияние сложной геополитической ситуации на оперативную обстановку в регионе, он отметил особую важность обмена информацией и взаимодействия между партнерскими структурами в борьбе с угрозами, направленными против системы безопасности, акцентировав необходимость дальнейшего укрепления совместных усилий.

В рамках заседания, в ходе которого состоялся широкий обмен мнениями о перспективах и стратегии дальнейшего взаимодействия специальных служб государств СНГ, а также о стоящих перед ними задачах, были подписаны документы, направленные на укрепление многостороннего сотрудничества в сфере безопасности.