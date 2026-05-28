МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает Trend, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

"Искренне поздравляем наших дорогих соотечественников с 28 Мая - Днем независимости, одной из самых славных страниц многовековой истории нашей государственности, и желаем нашему народу и государству вечной независимости, прогресса и благополучия. Да здравствует сильный и независимый Азербайджан!", - говорится в публикации.