МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 28 Мая - Дня независимости

28 мая 2026 00:18 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает Trend, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

"Искренне поздравляем наших дорогих соотечественников с 28 Мая - Днем независимости, одной из самых славных страниц многовековой истории нашей государственности, и желаем нашему народу и государству вечной независимости, прогресса и благополучия. Да здравствует сильный и независимый Азербайджан!", - говорится в публикации.

