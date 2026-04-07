Проект Alatau City и WUF13: Казахстан создает пространство для инвестиций и роста

БАКУ /Trend/ - Как сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, делегация страны примет участие на высоком уровне в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку 17-22 мая 2026 года. Форум пройдет под девизом “Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения” и будет сосредоточен на вопросах доступности жилья и развития инфраструктуры. Для Астаны эта повестка актуальна на фоне активизации внутренних строительных реформ и роста городского населения.

Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 марта 2026 года численность населения Казахстана составила 20,532 млн человек, из которых 13,120 млн проживают в городах. Таким образом, уровень урбанизации превышает 63%, что усиливает нагрузку на жилье, транспортную и коммунальную инфраструктуру.

Рост строительной активности подтверждает масштаб происходящих изменений. В январе-феврале 2026 года объем строительных работ увеличился на 14,5% и достиг 495,6 млрд тенге (около 1,048 миллиона долларов США). Основной вклад обеспечили работы по строительству и ремонту сооружений (рост на 63,4%) и жилых зданий (на 30,2%).

По структуре рынка 82% строительных работ были выполнены частными компаниями, 17% - иностранными и 1% - государственными организациями. При этом наибольшая доля приходится на инфраструктурные проекты: строительство автомобильных и железных дорог, а также метро занимает 30,5% от общего объема, нежилые здания - 17,8%, жилые - 11,1%.

Параллельно увеличиваются объемы ввода жилья. За январь-февраль 2026 года введено в эксплуатацию 2,1 млн кв. м, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 1,3 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, 738 тыс. кв. м - на индивидуальное жилье. Почти весь объем (98,8%) обеспечен частными застройщиками.

На этом фоне Казахстан реализует системные реформы регулирования отрасли. Новый Строительный кодекс, подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым 9 января 2026 года и вступающий в силу с 1 июля, вводит обязательную экспертизу градостроительных проектов, ограничения на корректировку планов детальной планировки (не более одного раза в два года), а также усиливает контроль за строительством.

Дополнительно внедряется автоматизированная система градостроительного кадастра, электронный реестр лицензиатов и новые требования по сейсмической безопасности. Предусмотрено создание Национального института технического нормирования и усиление роли государственного архитектурно-строительного контроля на всех этапах реализации проектов.

Отдельное значение имеет развитие новых городских центров. В Казахстане формируется правовая база для проекта города Алатау, который получит статус “территории ускоренного развития”. Зона проекта расположена вдоль автомагистрали Алматы-Конаев, соединяющей транспортный коридор Западная Европа -Западный Китай и охватывает территорию около 88 тыс. гектаров. Планируется создание международного хаба с отдельным правовым, налоговым и инвестиционным режимом.

На территории Alatau City предусмотрены внедрение специальной модели управления, финансовая автономия, налоговые преференции и долгосрочное планирование, включая концепцию развития на 30 лет. До 2050 года предусмотрен запрет на изъятие средств из городского бюджета, что должно обеспечить устойчивое финансирование инфраструктуры.

В этих условиях участие Казахстана в WUF13 отражает необходимость интеграции национальных реформ в глобальную повестку урбанизации. Вопросы финансирования инфраструктуры, привлечения инвестиций и повышения эффективности градостроительной политики становятся ключевыми для страны на фоне роста городского населения и расширения строительного сектора.

Форум в Баку предоставляет Казахстану возможность сопоставить реализуемые проекты с международной практикой и оценить устойчивость выбранной модели развития в условиях долгосрочного роста урбанизации.