Явка на референдуме по проекту новой Конституции в Казахстане на 18:00 составила 70,98%

АСТАНА /Trend/ - Явка на референдуме по проекту новой конституции Казахстана по состоянию на 18:00 по местному времени составила 70,98%.

Как передает Trend, в ЦИК страны сообщили, что на данный момент отдали свои голоса 8,02 миллиона человек из 12,46 миллиона.

По регионам самая большая явка в Восточно-Казахстанской области – 83,63%. Самая низкая – в городе Алматы (32,82%).

Напомним, что сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум. Соответствующий указ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля. На голосование вынесен вопрос о принятии новой Конституции.

Проект новой Конституции подготовлен с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, поступивших в ходе публичного обсуждения.

В проекте особое внимание уделено правам и свободам человека, а к базовым неизменным ценностям отнесены суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность страны.