С 2014 г. у родственников пропавших без вести лиц взято более 11 тыс. биологических образцов – Руфат Алиев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рамочным соглашением по централизованному управлению информацией о пропавших без вести лицах, начиная с 2014 года, у членов семей и близких родственников лиц, пропавших без вести в период конфликта, а также заложников, были взяты более 11000 биологических образцов. На этой основе были получены и систематизированы профили ДНК, которые были включены в банк данных.

Об этом сказал начальник Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности генерал-майор Руфат Алиев во время выступления на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести", сообщает Trend.

"Созданы новые возможности, связанные с определением судьбы лиц, пропавших без вести после Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий. В 2022 году по предложению начальника СГБ Али Нагиева из госбюджета были выделены средства, и Центр генетических исследований при Главном военно-медицинском управлении СГБ был оснащен самым современным оборудованием", - сказал он.

Р.Алиев отметил, что биологические образцы, взятые с останков в массовых захоронениях, обнаруженных после войны, были переданы в Центр генетических исследований Службы государственной безопасности, и за последний период получены важные результаты.

Он подчеркнул, что Главное военно-медицинское управление СГБ будет заниматься этим вопросом до тех пор, пока не будет установлена личность всех пропавших без вести лиц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!