Президент Казахстана оценил саммит Путина и Трампа как прорывной

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Согласно информации, Токаев поздравил Путина с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.

Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене. Президент Казахстана отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.

Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.