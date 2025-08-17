Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Президент Казахстана оценил саммит Путина и Трампа как прорывной

Казахстан Материалы 17 августа 2025 15:52 (UTC +04:00)
Президент Казахстана оценил саммит Путина и Трампа как прорывной

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Согласно информации, Токаев поздравил Путина с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.

Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене. Президент Казахстана отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.

Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости