Иран зафиксировал рекорд добычи газа на совместном с Катаром месторождении

БАКУ /Trend/ - Суточная добыча Ирана на совместном с Катаром газовом месторождении «Южный Парс» (в Катаре - "Северный купол") вновь достигла рекордного уровня.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной нефтяной компании Хамид Бовард.

По его словам, в последние дни суточная добыча газа на месторождении Южный Парс в Иране выросла до 727 миллионов кубических метров.

Бовард отметил, что на месторождении Южный Парс планируется установка новых буровых установок и проведение дополнительных буровых работ. В ближайшие годы ожидается формирование устойчивости в энергетическом производстве страны.

Заместитель министра подчеркнул, что, несмотря на высокий уровень добычи газа, его потребление в стране также остается очень высоким. В связи с этим вопросам рационального потребления газа должно уделяться особое внимание.

Добавим, что газовое месторождение Южный Парс является совместным месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что его запасы составляют 51 триллион кубических метров газа, из которых 36 триллионов кубических метров могут быть извлечены. Доля Ирана на этом месторождении оценивается в 14 триллионов кубических метров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Месторождение Южный Парс включает 24 фазы. Иран начал добычу газа здесь в 2002 году. В настоящее время совокупная суточная добыча Ирана по этим фазам составляет около 700 миллионов кубических метров газа. По оценкам, Иран инвестировал в разработку месторождения около 90 миллиардов долларов. Отмечается, что примерно 33 процента извлекаемых запасов газа на месторождении принадлежат Ирану. Иранская часть месторождения развивалась иранскими компаниями, тогда как катарская сторона — в основном при участии иностранных компаний.