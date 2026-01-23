Локальные решения помогут в борьбе с климатическими проблемами - глава Центра чистой энергии ОЭС

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что климатические проблемы носят глобальный характер, решения в этом направлении могут быть региональными, инновационными и прикладными.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Айсель Ягубова в ходе проходящего сегодня в Баку круглого стола по случаю Международного дня чистой энергии и церемонии награждения «Clean Energy Hackathon 2026».

По ее словам, являясь частью Глобальной сети центров устойчивой энергетики UNIDO, миссия Центра чистой энергии заключается в мобилизации знаний, технологий и регионального сотрудничества для поддержки перехода к возобновляемым источникам энергии и устойчивого промышленного развития во всем регионе.

«Сегодня климатические и энергетические проблемы глобальны, но решения могут быть региональными, инновационными и прикладными. Именно это мы сегодня подчеркиваем. По случаю Дня чистой энергии был дан старт хакатону "CECECO Clean Energy Hackathon 2026". Надеемся, что это станет платформой для молодых инноваторов региона по разработке цифровых решений и решений на основе данных, направленных на устранение реальных энергетических проблем», - подчеркнула она.