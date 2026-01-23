Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос за 2025 год

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 49,423 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,810 миллиарда долларов, или на 3,8% больше, чем в предыдущем году.

В структуре внешнеторгового оборота 25,043 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 24,380 миллиарда долларов США — на импорт. За последний год экспорт сократился на 1,5 миллиарда долларов (на 5,7%), в то время как импорт вырос на 3,322 миллиарда долларов (на 15,8%).

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 663 миллионов долларов, что в годовом сравнении меньше на 4,833 миллиарда долларов, или в 8,3 раза.