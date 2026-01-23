Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

IRENA проведет в Азербайджане ежегодный инвестиционный форум по энергетическому переходу

Экономика Материалы 23 января 2026 11:15 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - IRENA в июне 2026 года проведет в Азербайджане ежегодный инвестиционный форум, посвященный энергетическому переходу.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе круглого стола в Университете ADA, приуроченного к Международному дню чистой энергии.

«Совместно с партнерами в июне 2026 года мы созовем в Азербайджане ежегодный инвестиционный форум по энергетическому переходу для Центральной Азии», - подчеркнул генеральный директор IRENA.

Лента

Лента новостей

Читать все новости